Acıpayam ilçesine bağlı Aşağı Mahallede meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; kendine ait işyerinde camları silen esnaf Osman Akyürek (51), dengesini kaybederek yere düştü. Yakınlarının ilk müdahale ettiği olayda ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri esnafı Acıpayam Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Buradan kent merkezine sevk edilen Akyürek'ten 2 gün sonra acı haber geldi.

Kaynak: İHA

Osman Akyürek, Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Cam silerken düşen esnaf hayata tutunamadı - Son Dakika

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