Çameli Belediye Başkanı Arslan koltuğunu çocuklara emanet etti - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlık koltuğunu çocuklara emanet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bir kez daha gelenek bozulmadı. Çameli Atatürk Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Zeynep Rana Uzun ve Çağan Özel, Çameli Atatürk Ortaokul Müdürü Bekir Özdemir, Müdür Yardımcısı Bekir İzgi, Bilişim Öğretmeni Esra Ay,Sınıf Öğretmeni Merve Balcı ile birlikte Başkan Arslan'ı ziyaret etti. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan başkanlık koltuğunu kendisini ziyarete gelen çocuklara emanet etti. Başkanlık koltuğuna 5.sınıf öğrencileri Zeynep Rana Uzun ile Çağan Özel oturdu.

"Bütün çocukların geleceği aydınlık olsun"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önderimiz Atatürk, Meclisimizin açıldığı bu güzel günü çocuklarımıza, geleceğimize, yarınlarımıza armağan etmiş. Çocuklarda bu anlamlı ve güzel günde koltuklarımıza oturarak, bu makamların ulaşılabilir olduğunu görüyorlar. Bizim çocuklarımıza olan inancımız tam. Ata'mızın bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimize bu çocuklar sahip çıkacak. Tüm çocukların ve ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ