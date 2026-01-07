Çameli\'de Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Denizli'nin Çameli ilçesinde, ormanlık alanda kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Emekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; traktörüyle orman yolunda seyir halinde olan bir vatandaş, zeminin kaygan ve engebeli olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktörün yan devrilmesi sonucu sürücü traktörün altında kalarak yaralandı. Kazanın hemen ardından yaralı vatandaş, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalan yaralı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - DENİZLİ