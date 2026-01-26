Çameli\'nin Turizm Master Planı Yayınlandı

Denizli'nin Sakin Şehir Çameli ilçesinin Turizm Master planı kapsamında yol haritası sonuç raporu yayınlandı.

Denizli'nin "Sakin Şehir Çameli" ilçesinde 2026-2030 yılları için somut olarak belirlenen çalışmalar doğrultusunda planlanan eylemler, kimlerin hangi süreçte neler yapacağı, hedeflerden sorumlu ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ortaya kondu. Ayrıca sürdürülebilirlik temel yaklaşımıyla, kurum ve kuruluşların görüşlerinin alındığı çalışmada bölgede yaşayanların beklentilerini gözeterek, bugünü ve geleceği birlikte dikkate alan anlayış ile stratejileri ve eylem planları oluşturuldu. - DENİZLİ