Uyurken bacağı banka sıkışan adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uyurken bacağı banka sıkışan adamı itfaiye kurtardı

Haberin Videosunu İzleyin
Uyurken bacağı banka sıkışan adamı itfaiye kurtardı
08.11.2025 14:59  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Uyurken bacağı banka sıkışan adamı itfaiye kurtardı
Haber Videosu

Antalya'da cami avlusunda uyuyan Erkan Seymen, sol bacağını banka sıkıştırdı. İtfaiye ekibi, elektrikli testere ile bankın tahta kısmını keserek Seymen'i kurtardı.

Antalya'da cami avlusunda uyurken sol bacağını banka sıkıştıran Erkan Seymen'i, itfaiye ekibi kurtardı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Camisi'nin avlusunda meydana geldi. Uyuyan Erkan Seymen, sol bacağını bankın arasına soktu. Uyandığında durumu fark eden Seymen, bir süre bekledi. Sonra cami avlusunda bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Seymen kurtarılamayınca durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Uyurken bacağı banka sıkışan adamı itfaiye kurtardı

3 SAAT BOYUNCA BANKTA BEKLEDİ

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, Seymen'in bacağını kurtarabilmek için elektrikli testereyle bankın tahta kısmını kesti. Yaklaşık 3 saat boyunca bankta beklediği öğrenilen Seymen, bulunduğu yerden kurtarıldı. Durumu iyi olan Seymen daha sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Antalya, İtfaiye, Güncel, Banka, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyurken bacağı banka sıkışan adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çığır açacak adım Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek Çığır açacak adım! Beyin hasarı artık erken tespit edilebilecek
Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü Yüzlerce kişi sabaha kadar dualar edip zikir çekti, sönmeyen ateş söndü
Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi Dünyanın en büyük örümcek ağı keşfedildi
Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı Sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı
Asfalt çalışmasında kahreden ölüm Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti
Temizlik işçisinin feci ölümü Çöp kamyonun altında kaldı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çöp kamyonun altında kaldı
Numan Kurtulmuş’tan komisyon üyelerinin İmralı’ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir
Böyle esnaflar da var Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti Böyle esnaflar da var! Ekmeği tartıya koyan ekipler, işletme sahibine teşekkür etti

16:11
Victor Osimhen’le alay ettiler Kritik maç öncesi gerilim tırmandı
Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı
15:59
Demirtaş’tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...
Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...
15:20
500 ve 1000 TL’lik banknotlar basılacak mı Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi
500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı? Merkez Bankası Başkanı Karahan cevap verdi
15:00
BBP lideri Destici’den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
BBP lideri Destici'den 16 bin lira maaş alan emeklileri mest edecek öneri
14:26
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
14:25
Kız meselesi cinayetle noktalandı Konum atarak katilini ayağına çağırmış
Kız meselesi cinayetle noktalandı! Konum atarak katilini ayağına çağırmış
13:59
Avukatı açıkladı Ferdi Tayfur’un gerçek serveti ortaya çıktı
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
13:44
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 16:42:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Uyurken bacağı banka sıkışan adamı itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.