Son Dakika Haberleri: Cami cemaatinin kedi sevgisi takdir topladı
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Cami cemaatinin kedi sevgisi takdir topladı

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir camide namaz kılınacağı sırada hasırın üzerine gelerek yatan kediyi gören vatandaşlar, bir geri giderek namazını kıldı.

Cami cemaatinin kedi sevgisi takdir topladı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir camide namaz kılınacağı sırada hasırın üzerine gelerek yatan kediyi gören vatandaşlar, bir geri giderek namazını kıldı. Takdir toplayan davranış cep telefonu kamerasına yansıdı.


İnegöl'de bulunan Boşnak Cami avlusunda ilginç bir o kadarda güzel bir olay yaşandı. Vatandaşlar dışarıda serili olan hasırlar üzerinde namaz kılacağı sırada bir kedi gelip vatandaşın namaz kılacağı hasırın ortasına yattı. Bu sırada vatandaşlar kediyi yerinden etmeyerek bir adım geri giderek namazını kıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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