Cami Hırsızı Güvenlik Kamerasında

SULTANGAZİ'de camiye gelen maskeli şüpheli, cemaat namaz kılarken başka kişiye ait ayakkabıyı çaldı. Hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 11 Ocak günü saat 19.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'ndeki Aksa Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli şüpheli namaz kılma bahanesiyle camiye geldi. Bir süre cami içinde dolaşarak cemaatin namaz kılmasını fırsat bildi. Bunun üzerine ceketinin cebinden çıkardığı poşete başka kişiye ait ayakkabıyı koyarak çalan şüpheli ardından kendi ayakkabılarını giyerek camiden kaçtı.

HIRSIZLIK KAMERADA

Görüntülerde, maskeli şüphelinin başka kişiye ait ayakkabıyı çalarak cebinden çıkardığı poşete koyması ve kendi ayakkabılarını giyerek camiden kaçtığı anlar yer aldı.