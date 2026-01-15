Cami-i Kebir Kentsel Dönüşümde Medrese Kalıntıları Bulundu - Son Dakika
Cami-i Kebir Kentsel Dönüşümde Medrese Kalıntıları Bulundu

15.01.2026 12:20
Kayseri'de Kentsel Dönüşüm çalışmaları sırasında 1100 yılından kalma bir medresenin kalıntıları keşfedildi.

KAYSERİ'de, Danişmend hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılan ve Ulu Cami olarak da bilinen Cami-i Kebir'in bulunduğu mahallede yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında caminin kıble bölümündeki depreme dirençsiz yapılar yıkıldı. Yıkım sırasında Melik Mehmet Gazi tarafından 1100 yılında yaptırıldığı ve 19 odalı olduğu tahmin edilen medresenin duvarı ortaya çıktı.

Danişmend hükümdarı Melik Mehmet Gazi tarafından 1135 yılında yaptırılan ve Ulu Cami olarak da bilinen Cami-i Kebir'in bulunduğu mahalledeki bazı binalar 5 Ocak 2021'de Cumhurbaşkanı Kararı ile 'riskli alan' ilan edildi. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 2,22 hektarlık alanda geçen yıl temmuz ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, caminin kıble bölümündeki depreme dirençsiz yapılar yıkıldı. Yıkım sırasında Melik Mehmet Gazi tarafından 1100 yılında yaptırıldığı ve 19 odalı olduğu tahmin edilen medresenin duvar yapısı ortaya çıktı. DHA'ya değerlendirmelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Camikebir Mahallemizde, Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında dirençli şehirler amacıyla tarihi Ulu Cami'nin etrafının açılması anlamında da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu açıdan da Cami-i Kebir'in (Ulu Cami) kıblesindeki daha önce yapılmış olan yapıları temizledik" dedi.

'ONU DA HAYATA GEÇİREN BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATACAĞIZ'

Bölgede medresenin sur yapısı ile karşılaştıklarını da söyleyen Büyükkılıç, "Hiçbir esnaf ve iş yerimizi mağdur etmedik. Burada bir sürpriz ile karşılaştık. Caminin güneyinde şehrimizin kurucusu, gerçekten İslami hassasiyeti ile gönüllerde taht kuran Mehmet Melikgazi Hazretlerinin yaptırmış olduğu bir medresenin surları ile karşılaştık. Orada gerekli kazıları yapıp daha sonra projelendirip, onu da hayata geçiren bir çalışmaya imza atacağız. Kültür Bakanlığı ve vakıflar ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda inşallah orayı hayata geçireceğiz" diye konuştu.

'DANİŞMEND DÖNEMİNİN DEĞERİ'

Kentsel dönüşüm çalışmaları sonrası bulunan medrese kalıntılarının öneminde de vurgu yapan Memduh Büyükkılıç, "Kentsel dönüşümle ilgili şehrimizin diğer bölgelerinde de dirençli şehirler bağlamında master planımızı yaptık. Bu anlamda da çalışkan, gayretli, her zaman bizlere de desteğini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a sizler aracılığı ile ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah birlikte çalışmalarımıza sürdürmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum. Cami-i Kebir hem hüviyet itibarıyla şehrimizin bir Danişmend döneminin değeri hem de oradan çıkacak yeni eserle de inşallah daha da taçlanacak" ifadelerini kullandı.

'CAMİ- İ KEBİR İLE YAŞIT OLDUĞU SÖYLENİRDİ'

Bölgede esnaflık yapan ve bu keşiften dolayı mutlu olduklarını söyleyen Muammer Köse ise "Burada önceden medrese olduğu, Cami-i Kebir ile yaşıt olduğu söyleniyordu. 19 odalı bir medrese olduğu esnaf arasında konuşulurdu. Yıkıldığı da söyleniyordu. Bu yapının yeniden ortaya çıkarılması, tarihimize ve kültürümüze sahip çıkılması çok önemli. Sağ olsun Memduh Büyükkılıç başkanımız buranın temizliğini yapınca ortaya çıktı. Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılan bir medrese. Tarihimize sahip çıkılması bölge esnafı olarak bizleri mutlu etti. Cami-i Kebir açıldıktan sonra hiçbir namazın vakti ihmal edilmemiştir. Bu anlamda da çok önemli bir cami ve medrese" dedi.

Kaynak: DHA

