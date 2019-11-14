Son Dakika Haberleri: Cami için toplanan yardım paraları çalındı
Son Dakika Güncel Cami için toplanan yardım paraları çalındı - Son Dakika

Cami için toplanan yardım paraları çalındı

7 saat önce

Şanlıurfa'da bir caminin tadilatı için toplanan 9 bin 500 lira çalındı.

Şanlıurfa'da bir caminin tadilatı için toplanan 9 bin 500 lira çalındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesindeki Süleymaniye Camisi'ne giren kimliği belirsiz 3 çocuk, cami tadilatı için toplanan 9 bin 500 lira yardım parasını çaldı.

Sabah namaz kıldırmak için camiye gelen imam, hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.

Cami ve dernek binasında inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Caminin güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde, 3 çocuğun duvardan tırmanarak içeri girmesi ve parayı çalıp kaçma anları yer alıyor.

Cami için toplanan yardım paraları çalındı

Süleymaniye, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boru çiçeğinden yapılan dolma, 2'si çocuk 6 kişiyi zehirledi
Camide gece yarısı utandıran hırsızlık! Hayır paralarını çaldılar Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 02:04:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cami için toplanan yardım paraları çalındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]