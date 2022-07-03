Camide uyuyan kişinin cep telefonunu çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Camide uyuyan kişinin cep telefonunu çalan şahıs yakalandı

03.07.2022 11:48

Camide uyuyan kişinin cep telefonunu çalan şahıs yakalandı Camide cep telefonu hırsızlığı kamerada Bağcılar'da camide uyuyan bir kişinin cep telefonunu çalan şahıs yakalandı.

Camide uyuyan kişinin cep telefonunu çalan şahıs yakalandı

Camide cep telefonu hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da camide uyuyan bir kişinin cep telefonunu çalan şahıs yakalandı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde 30 Haziran saat 10.05 sıralarında bir caminin içinde uyuyan şahsın cep telefonunu çalmaya çalışan şahıslar olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan araştırmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını A.M. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs cami içerisinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten A.M. adliyeye sevk edildi. Şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Camide uyuyan kişinin cep telefonunu çalan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Camide uyuyan kişinin cep telefonunu çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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