Camiler Haftası'nda Melikgazi Belediyesi'nden en anlamlı etkinlik - Son Dakika

Camiler Haftası'nda Melikgazi Belediyesi'nden en anlamlı etkinlik

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi'nde Melikgazi Belediyesi, Hayırsever Bayram Sanık, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri İl Müftülüğü işbirliği ile yaptırılacak olan Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Cami'nin temelinin atılacağını söyledi.

Camiler Haftası'nda Melikgazi Belediyesi'nden en anlamlı etkinlik, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Erciyes Üniversitesi'nde Melikgazi Belediyesi, Hayırsever Bayram Sanık, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri İl Müftülüğü işbirliği ile yaptırılacak olan Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Cami'nin temelinin atılacağını söyledi.

Erciyes Üniversitesi kampüs alanında GEN-KÖK Merkezi yanında inşa edilecek olan caminin 1 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14.00'de düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hayırsever Bayram Sanık'a çok teşekkür ediyorum. Kayseri'nin neresine baksanız, okul, dini tesis ve üniversitelerimizin binalarında, hep bir hayırseverimizin ismini görüyoruz. Marka şehir Kayseri, hayırseverler şehri olarak da anılmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak biz de özellikle eğitim ve ibadethanelere yaptığımız yatırımlar ile hayırsever belediyeyiz. Hayırseverlerimiz tarafından yaptırılacak camimiz için belediye olarak biz de gerekli desteği vereceğiz. Arsa tahsisi ile cami inşasına katkı sağlayan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile her zaman desteklerini esirgemeyen İl Müftümüz Prof. Dr. Şahin Güven'e hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu Camiler Haftası'nda yapılacak bu anlamlı temel atma etkinliği ile Camiler Haftası'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. - KAYSERİ

Camiler Haftası'nda Melikgazi Belediyesi'nden en anlamlı etkinlik
Camiler Haftası'nda Melikgazi Belediyesi'nden en anlamlı etkinlik
Camiler Haftası'nda Melikgazi Belediyesi'nden en anlamlı etkinlik
Camiler Haftası'nda Melikgazi Belediyesi'nden en anlamlı etkinlik

Erciyes Üniversitesi, Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Bayram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Camiler Haftası'nda Melikgazi Belediyesi'nden en anlamlı etkinlik - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Bakan Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na iş dünyasından tam destek İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İstanbul'daki dolu yağışından çarpıcı görüntüler Hırsızlıktan korkup yanlarına aldıkları para ve altını, kapkaççıya kaptırdılar Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Didim Belediye Başkanı, ilçenin göbeğine sevgilisinin heykelini mi diktirdi? Doğada kendiliğinden yetişen ve bin bir derde deva olan aluç meyvesi kilosu 10 liradan satılıyor
Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir         
14:59
Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı Uzmanlardan temassız kart dolandırıcılığı konusunda vatandaşa çok önemli uyarı         
14:26
6-1'lik Atletico yenilgisi sonrası sponsoru cinsel organ imalı paylaşım yapınca, Granada Kulübü kamuoyundan özür diledi 6-1'lik Atletico yenilgisi sonrası sponsoru cinsel organ imalı paylaşım yapınca, Granada Kulübü kamuoyundan özür diledi         
13:35
Bunu da gördük! İstanbul'da bir vatandaş yağmur suyunda yüzmeye çalıştı Bunu da gördük! İstanbul'da bir vatandaş yağmur suyunda yüzmeye çalıştı         
13:15
ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu ABD'de Elmas Krateri Parkı'nı ziyaret eden kişi 9 karatlık elmas buldu         
12:55
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü Öğrencilerine ders anlatmak için çıktığı tepede, kalp krizinden öldü         
11:54
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı Caner Erkin, 2.5 milyon TL değerindeki yeni aracıyla kameralara yansıdı         
10:56
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Prens'e hediye edilen köpekbalığı dişi kriz çıkardı! Malta, dişi Saray'dan geri istiyor Prens'e hediye edilen köpekbalığı dişi kriz çıkardı! Malta, dişi Saray'dan geri istiyor         
09:57
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı         
09:47
Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor         
09:36
UBS'den heyecanlandıran tahmin: Ons altın yıl sonuna doğru 2 bin dolara ulaşabilir UBS'den heyecanlandıran tahmin: Ons altın yıl sonuna doğru 2 bin dolara ulaşabilir         
09:27
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 15:16:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Camiler Haftası'nda Melikgazi Belediyesi'nden en anlamlı etkinlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei