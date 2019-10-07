Malatya'da düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle öğrencilere program düzenlenip, hediyeler verildi.



Yeni Cami'de düzenlenen Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliğinde ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu.



Program kapsamında konuşan Battalgazi ilçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, "Bu hafta da bir farkındalık oluşturmak amacıyla hem camilerimizi tanıtmak için yaptığımız hizmetleri sizlere anlata bilme ve sizlerin hayatımızın en önemli can damarı konumunda olan mekanlarda buluşturabilme amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik" diyerek, ilçe müftülüğü olarak hafta nedeniyle yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi aktardı.



Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise konuşmasında, Cami bizim evimiz, herkesin ortak noktası, peygamberler, kendilerine peygamberlik verildikten sonra, bir medeniyeti inşa etmek için başlangıçta hemen camileri, insanların ortaklaşa kullanabileceği alanları inşa etmişler. Hz. Adem Kabe'yi inşa ediyor, Hz. İbrahim Kabe'yi inşa ediyor, niye insanlar orada buluşsunlar,insanların ortak evi olsun diye.Hepimizin sevgili Peygamberi Medine'ye gelirken ne yapıyor, hemen Mescid - i Nebevi camiyi inşa ediyor.Bizim medeniyetimiz, bizim dinimiz cami merkezlidir" ifadelerini kullandı.



"Cami kültürümüzü hiç elimizden bırakmamız lazım. İbadetlerin yapıldığı yerlere sahip çıkmamız lazım. Camilerimize sahip çıkmamız lazım. Camilerimize sahip çıktığımız da birlik ve beraberliğimize sahip çıkmış olacağız. Birlik ve beraberliğimize sahip çıktığımız vakit vatanımıza, ülkemize, bayrağımıza sahip çıkmış olacağız" diyen Başkan Güder, "Camilerin anlamlarını kazanmalarını, kazanmaları hususun da hepimizin sorumluluğu var. Şuan bu gençleri, kızlarımızı, yavrularımızı, evlatlarımızı burada görmek gerçekten bizleri heyecanlandırdı, gururlandırdı. Rabbim sayınızı arttırsın, herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Battalgazi Kaymakamı Abdulkadir Duran da, "Camilerimiz çocuklarımız için gençlerimiz için herkes için bir hayat merkezi bir yaşam merkezi olmalı" diyerek, busene Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu "Camiler hayat olsun" programı kapsamında bir araya geldiklerini hatırlattı.



Program sonunda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, öğrencilere hediyeler verdi. - MALATYA