Camiler ve Din Görevlileri Haftası istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır başkanlığında yapılan toplantıda, 1-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" konulu tema üzerine hafta içi gerçekleştirilecek faaliyetler değerlendirildi.

Düzenlenen toplantının anlam ve önemi için şu görüşlere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız öteden beri özelde toplumumuz, genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, bu konuda toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bedeni taş ve ahşapla, ruhu ibadet ve ilimle imar edilen camiler; İslam'ın yerleşim birimlerine vurulan mührüdür. İslam'ın ulaştığı beldelere ilk önce camiler inşa edilmiş, İslam cemiyeti, cami ekseninde deveran etmiştir. Camiler; Mescid-i Nebevi'nin özüne uygun bir şekilde, tarih boyunca dini, sosyal ve kültürel bakımdan bir eğitim, öğretim ve kültür merkezi olarak İslam'ın bayraktarlığını yapmıştır. Camiler; müminlerin bir araya geldiği, huzur bulduğu, kaynaştığı, ilim, irfan, ahlak ve faziletin öğrenildiği en önemli merkezlerdir. Mümin ve cami, birbirlerini onaran iki vefalı dosttur. Camiler erkeğiyle kadınıyla; büyüğüyle küçüğüyle; yaşlısıyla genciyle; tüm inananların kendilerini yetiştirdiği, olgunlaştırdığı; kırılan, dökülen yanlarını tamir ettikleri mekanlardır. Mümin; içinde rahmet ve minnetle yad ettiği ecdadından aldığı kutlu mirası, elinden tutup getirdiği ve geleceğinin güvencesi olan evladına yine camide devreder. Evladına devrettiği sadece caminin kubbesi, minaresi, şadırvanı değildir.

Çocukları Allah kelamıyla orada tanışır, peygamber varisleriyle orada buluşur, rahmani ve nebevi terbiyeyle orada yetişir, adap erkanı orada öğrenir. Müminler; sadece camilere gidebildiklerinde değil, bir mani sebebiyle gidemediklerinde de gönül bağıyla camilere olan vefalarını gösterirler ve bu vefa duygusuyla camileri maddeten ve manen imar ederler.

Camilerin lahuti ve nurani sinesine hayatlarını vakfeden; mihrabından, minberinden, kürsüsünden, minaresinden hakkın ve hakikatin sesini yükselten din görevlileri bahtiyar bir zümredir. Hiçbir zümre Allah'ın ve peygamberin övgüsüne onlar kadar mazhar olmamıştır. Ehliyet ve liyakatten, sadakat ve güvenden zerre taviz vermeden; büyük bir özveri, ortak bir ideal ve engin bir yürekle din hizmeti sunan hademe-i hayrat, her koşulda olduğu gibi salgın hastalık döneminde de milletimizin manevi ve sosyal hayatına rehberlik etmiş, salgınla mücadelenin ilk gününden itibaren sahada milletimizin hizmetinde olmuştur. Asli görevlerini ifa ederek milletimize yaptıkları manevi rehberliğin yanında; Vefa Sosyal Destek Grubu'nda, Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi'nde özveri ve fedakarlıkla görev alarak milletimizin en derin hürmet ve muhabbetlerine bihakkın mazhar olmuşlardır."

Bu çerçevede 2021 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda "Cami, Din Görevlileri ve Vefa", Mevlid-i Nebi Haftası'nda ise "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konularının ele alınması kararlaştırıldı. 1-7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde, salgın hastalıkla mücadele kapsamında alınan tedbirlere titizlikle uyulacağı ve söz konusu temaların bütün yönleriyle işleneceği belirtildi. - ERZİNCAN