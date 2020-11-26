Camilerdeki korsan müzik yayını paylaşan Banu Özdemir davasında mütalaa verildi - Son Dakika

Camilerdeki korsan müzik yayını paylaşan Banu Özdemir davasında mütalaa verildi

26.11.2020 17:03
Camilerdeki korsan müzik yayını paylaşan Banu Özdemir davasında mütalaa verildi, System.String[]

İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in yargılanmasına devam edildi.

İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in yargılanmasına devam edildi. Davada mütalaasını açıklayan savcı, Özdemir'in 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İzmir'de geçen mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sevk edildiği 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklandı. Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ'ın tutukluluğa yaptığı itiraz, 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 'adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı' gerekçesiyle reddedildi. Özdemir hakkında savcılık tarafından 'halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme, iddianamenin kabul edilmesinin ardından Özdemir'i tahliye etti.

MÜZEKKERE OKUNDUTutuksuz sanık Özdemir, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Özdemir'in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile Özdemir'in avukatları katıldı. Geçen celsede hakim tarafından kolluk birimine müzekkere yazılıp iddianamede ek yapılarak sanığın iddianameye konu paylaşımları sonucunda sosyal medyada, basın yayın organlarında ve kamuoyunda, sanığa ve eylemine karşı toplumun kesimleri arasında oluşmuş ve ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık olup olmadığını, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip gelmediğinin araştırılması için istenen müzekkere celsede okundu. Müzekkerede, meydana gelen olay sebebiyle taşkınlık meydana gelmediği, kamu barışını bozacak bir olay olmadığı belirtildi. Okunan müzekkerenin ardından savcı mütalaasını verdi.SAVCI, CEZALANDIRILMASINI İSTEDİSavcı mütalaasında, Özdemir'in paylaşımlarının 'retweet' olmaması ve dini değerlere yönelik kutsal yerler olan camilerde ezan yerine yabancı müzik paylaşılması anını sosyal medya üzerinden müzik notası ikonlarıyla pekiştirip dört kez paylaşması, söz konusu paylaşımların kutsal değerlere dönük olması sebebiyle toplum nezdinde önemli ölçüde tepkilere neden olması, sanığın yaptığı paylaşımların kamu barışını bozmaya elverişli olduğu ve kamu güvenliği ile açısından tehlike oluşturduğu için Özdemir'in üzerine 'basın yoluyla atılı halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.Mütalaanın ardından söz alan Özdemir, kendisine yöneltilen suçları kabul etmeyerek beraat talebini yineledi. Özdemir, "Geçen celsede istenen müzekkerede, toplumda herhangi bir infial olmadığı belirtilmiştir. Paylaşımın sesli olduğunu belirtmek için koyduğum müzik ikonunun alay olarak algılanmasını kabul etmiyorum. O ikon evrenseldir. Yedi aydır sükunetimi koruyorum. Bu ülkenin kutsal değerlerine ne ben ne de çevremdeki insanların saygısızlığı olamaz" ifadelerini kullandı.Mahkeme heyeti, Özdemir'in avukatlarının açıklanan mütalaaya karşı ek süre talep etmesi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Camilerdeki korsan müzik yayını paylaşan Banu Özdemir davasında mütalaa verildi
Camilerdeki korsan müzik yayını paylaşan Banu Özdemir davasında mütalaa verildi
Camilerdeki korsan müzik yayını paylaşan Banu Özdemir davasında mütalaa verildi
Camilerdeki korsan müzik yayını paylaşan Banu Özdemir davasında mütalaa verildi
Camilerdeki korsan müzik yayını paylaşan Banu Özdemir davasında mütalaa verildi

Cumhuriyet Halk Partisi, Medya, İzmir, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Camilerdeki korsan müzik yayını paylaşan Banu Özdemir davasında mütalaa verildi - Son Dakika


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