Camiye Isıtıcı Bırakan Şahıs - Son Dakika
Camiye Isıtıcı Bırakan Şahıs

05.02.2026 14:19
Adıyaman'da bir kişi camide ısıtıcı kullanıp not ve para bıraktı; 'Hakkınızı helal edin' yazdı.

Adıyaman'da bir kişi namaz kılmak için gittiği camide izinsiz kullandığı ısıtıcının yanına not ve bir miktar para bıraktı.

Veysel Karani Camisi'ne gelen ismi öğrenilemeyen kişi elektrikli ısıtıcıyı açıp namaz kıldı.

Cami görevlisinin orada olmadığını fark eden kişi, ısıtıcının yanına bir miktar para ve not bıraktı.

Söz konusu notta "Ben geldim, hava soğuktu, ısıtıcıyı açıp namaz kıldım. Bundan ötürü bu parayı bırakıyorum, hakkınızı helal edin." yazıldığı görüldü.

Kaynak: AA

15:55
