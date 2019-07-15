Son Dakika Haberleri: Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı
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Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı

4 saat önce

15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından dev Türk bayrağı yansıtıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından dev Türk bayrağı yansıtıldı. Dev led bayrak havadan görüntülendi.
15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından Türk bayrağı yansıtıldı. Dev led bayrak havadan görüntülendi. Led bayrak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklarının birlikte yer aldığı görüntüler görsel şölen oluşturdu.
(İHA)
Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı
Çamlıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
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