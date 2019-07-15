Çamlıca Camii'nde 15 Temmuz'a özel dev led Türk Bayrağı
4 saat önce
15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından dev Türk bayrağı yansıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:25 Kaynak: İHA
15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca
Camii mahyasından dev Türk bayrağı yansıtıldı. Dev led bayrak havadan görüntülendi.
15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük Çamlıca Camii mahyasından Türk bayrağı yansıtıldı. Dev led bayrak havadan görüntülendi. Led bayrak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklarının birlikte yer aldığı görüntüler görsel şölen oluşturdu.
(İHA)
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