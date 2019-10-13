Son Dakika Haberleri: Çamlıca camii'nde mehmetçik için fetih suresi okundu
Son Dakika Güncel Çamlıca camii'nde mehmetçik için fetih suresi okundu

Çamlıca camii'nde mehmetçik için fetih suresi okundu

41 dakika önce

Murat Korkmaz İstanbul DHABarış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Çamlıca Camii'nde Fetih Süresi okundu.

Murat Korkmaz İstanbul DHA

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Çamlıca Camii'nde Fetih Süresi okundu.

Türkiye'nin başlatmış olduğu, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Çamlıca Camii'nde Fetih Süresi okunup, dualar edildi. Vatandaşlarla birlikte, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam da dua etti. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam 'Büyük Çamlıca Camii'ne ilk kez geliyorum. Bu cami muhteşem. İslam tarihine geçebilecek bir yapı. O yüzden bu inşaatın başından ve sonuna kadar emeği geçen herkese Allah razı olsun. Allah böyle güzel yapıların hakkını vermeyi nasip etsin inşallah. Biraz sonra namazı kılıp görevde olan askerlerimize dualarımızı edeceğiz. Allah cephedeki tüm askerlerimizi güç kuvvet versin. Şehit olanlar var onları da rahmetle saygıyla anlıyoruz. Bundan sonra inşallah şehit vermeden orada amacımıza ulaşıp dünya barışıyla alakalı huzurla sükunetle alakalı Türkiye ülke olarak da amacına ulaşmış olur hem de İslam coğrafyasındaki ağabeylik görevini yerine getirir inşallah' dedi

Barış Pınarı Harekatın görevli olan askere dua etmeye gelen Ali Yurdakul 'Askerlerimiz için geldik dua edeceğiz şehitlerimiz var. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah'ın izniyle vatanımızın her karışını sınırlarımızı savunacağız. Kanımızın son damlasına kadar. Buraya iki arkadaş olarak geldik. Şuan içerisi çok kalabalık herhalde' diye konuştu.

Çamlıca camii'nde mehmetçik için fetih suresi okundu

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 08:59 Kaynak: DHA
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