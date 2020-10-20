Çamlıkta atla gezen çiftlik çalışanı ve turist, cesetle karşılaştı - Son Dakika

Çamlıkta atla gezen çiftlik çalışanı ve turist, cesetle karşılaştı
20.10.2020 17:45
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde at çiftliği çalışanı ile yanında at binen turist, ağaca iple asılı erkek cesedi buldu.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde at çiftliği çalışanı ile yanında at binen turist, ağaca iple asılı erkek cesedi buldu. Cesedin üzerinden Hasan E. (23) adına ait kimlik çıktı.
Sorgun Mahallesi'ndeki at çiftliğinde ata binen turist ile yanında çiftlik çalışanı, çamlık alanda iple ağaca asılı erkek cesedi buldu. Çiftlik çalışanı, yoldan geçen 2 kişiden jandarmayı aramalarını istedi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yola yaklaşık 60 metre mesafedeki çam ağacına asılı erkek cesedinin üzerinde Hasan E. adına ait kimlik buldu. Ceset, yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.
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