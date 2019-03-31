Son Dakika Haberleri: Çamlıyayla'da İsmail Tepebağlı Yeniden Başkan

Çamlıyayla'da İsmail Tepebağlı Yeniden Başkan

1 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı İsmail Tepebağlı yeniden belediye başkanlığını kazandı.

Çamlıyayla'da İsmail Tepebağlı Yeniden Başkan, System.String[]
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı İsmail Tepebağlı yeniden belediye başkanlığını kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 3 bin 305 oy alan MHP adayı İsmail Tepebağlı Çamlıyayla Belediye Başkanlığına yeniden seçilirken, İYİ Parti adayı Mehmet Fatih Sofu 2 bin 98, CHP adayı İslam Sarı ise 644 oy aldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:07 Kaynak: İHA

Mersin, MHP, Çamlıyayla, İsmail Tepebağlı, Politika
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