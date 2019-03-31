Çamlıyayla'da İsmail Tepebağlı Yeniden Başkan
1 saat önce
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı İsmail Tepebağlı yeniden belediye başkanlığını kazandı.
Mersin
'in Çamlıyayla
ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP
'nin adayı İsmail Tepebağlı
yeniden belediye başkanlığını kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 3 bin 305 oy alan MHP adayı İsmail Tepebağlı Çamlıyayla Belediye Başkanlığına yeniden seçilirken, İYİ Parti
adayı Mehmet Fatih Sofu
2 bin 98, CHP
adayı İslam Sarı
ise 644 oy aldı. - MERSİN
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:07 Kaynak: İHA
MHP Lideri Devlet Bahçeli Tek Cümlelik Oy Açıklaması
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
İstanbul Beyoğlu'na Batmanlı Muhtar!
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı