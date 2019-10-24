Son Dakika Haberleri: Çamoluk'ta siyez buğdayı üretimi artıyor
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Çamoluk'ta siyez buğdayı üretimi artıyor

1 saat önce

Giresun'un Çamoluk ilçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar, "Oda olarak daha iyi gelir sağlayan siyez buğdayı üretimi için proje başlattık. Kısa zamanda da önemli başarı elde ettik ve her geçen yıl üretim miktarımızı artırıyoruz.

Çamoluk'ta siyez buğdayı üretimi artıyor, System.String[]

Giresun'un Çamoluk ilçesi Ziraat Odası Başkanı Ali Tatar, "Oda olarak daha iyi gelir sağlayan siyez buğdayı üretimi için proje başlattık. Kısa zamanda da önemli başarı elde ettik ve her geçen yıl üretim miktarımızı artırıyoruz." dedi.

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi binlerce yıl öncesine dayanan siyez buğdayının ilçede üretimine 2017'de başlandığını söyledi.

İlk yıl deneme üretiminden iyi sonuçlar elde edildiğini belirten Tatar, geçen yıl 320 dekar alana buğday ekimi yapıldığını ve 64 ton ürün alındığını ifade etti.

Tatar, bu yıl ise 27 çiftçinin 600 dekar alanda 120 ton ürün elde ettiğine dikkati çekerek, "Yörede tarım olarak arpa ve ekmeklik buğday üretimi yapılıyordu ancak elde edilen gelir istenilen düzeyde değildi." diye konuştu.

Oda olarak çiftçilerden buğdayın kilogramını 3,5 liradan satın aldıklarını aktaran Tatar, işledikten sonra toptan 10,5-11 liraya, perakende olarak da 13 liraya pazarladıklarını söyledi.

Tatar, Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünün uyguladığı "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında siyez buğdayı eleme ve kabuk soyma tesisi de kurduklarını kaydederek, dileyen çiftçilerin ürünlerini burada ücret karşılığı işleyerek kendilerine teslim ettiklerini anlattı.

Ürün daha tarladayken alıcı bulunduğunu ve talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirten Tatar, ilerleyen süreçte buğdaydan bulgur yapmak için tesis kurmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Giresun, Çamoluk, Tatar, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:18 Kaynak: AA
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