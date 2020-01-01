Çamura saplanan aracı jandarma Kobra ile kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çamura saplanan aracı jandarma Kobra ile kurtardı - Son Dakika

Çamura saplanan aracı jandarma Kobra ile kurtardı

6 saat önce

Tunceli'de yoldan çıkıp çamura saplanan otomobili, jandarma ekipleri Kobra ile çekerek kurtardı.

Çamura saplanan aracı jandarma Kobra ile kurtardı, System.String[]

Tunceli'de yoldan çıkıp çamura saplanan otomobili, jandarma ekipleri Kobra ile çekerek kurtardı.


Kaza, Çemişgezek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeden Elazığ istikametine seyir halinde olan Ahmet Bilgin idaresindeki 01 UF 499 plakalı otomobil, yağış nedeniyle yoldan çıkıp çamura saplandı. Bu sırada bölgede devriye halinde olan jandarma ekipleri, kazayı fark edip yardıma geldi. Jandarma personeli, kullandıkları Kobra'ya bağladıkları halat yardımı ile aracı saplandığı yerden çıkardı.


Sağlık durumu iyi olan sürücü Ahmet Bilgin, "Kazayı yaptığım andan kısa bir süre sonra jandarma ekiplerini yanımda gördüm. Aracı bulunduğu yerden uğraşlar sonucu çıkardılar. İlçe jandarma ekiplerine çok teşekkür ederim. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadan çıkmamla birlikte aracın da kısa sürede çıkartılması çok güzel oldu" dedi. - TUNCELİ

Ahmet Bilgin, Jandarma, Tunceli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:36 Kaynak: İHA
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