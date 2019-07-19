Son Dakika Haberleri: Çan Belediyesi 8. Yağlı Güreş Festivali kortej yürüyüşü ile başladı
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Çan Belediyesi 8. Yağlı Güreş Festivali kortej yürüyüşü ile başladı

1 saat önce

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesinin 20 Temmuz Cumartesi günü 8'incisini düzenleyeceği geleneksel yağlı pehlivan güreşleri, kortej yürüyüşü ile başladı.

Çan Belediyesi 8. Yağlı Güreş Festivali kortej yürüyüşü ile başladı, System.String[]
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesinin 20 Temmuz Cumartesi günü 8'incisini düzenleyeceği geleneksel yağlı pehlivan güreşleri, kortej yürüyüşü ile başladı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Güreş Ağası Yakup Köse, 1990 yılı Kırkpınar Ağası Çanlı iş adamı Murat Köse ve baş pehlivanlar tarafından yapılan kortej yürüyüşünde Belediye Başkanı Bülent Öz; ilçe esnafına güreş klasiği olan kırmızı dipli mum ile yapılacak olan müsabakalara herkesi davet etti.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Atalarımızın kudretli mirasını Çan'da yaşayacağız. Dünyanın en kadim sporu ile er meydanını boş bırakmayıp, bu geleneği gelecek nesillere aktarmanın onurunu yaşayacağız. Güreşimize sahip çıkacağız. Büyüterek, geliştirerek devam ettirme azmindeyiz. Ata sporumuzun bayrağını Çan'da dalgalandırmaktan heyecan duyuyoruz. Biz ata sporumuza özel bir önem veriyoruz. Yarın tüm güreşseverlerimizi Çan er meydanına bekliyoruz" diyerek, 35 başpehlivan ile birlikte 300 güreşçinin mücadele edeceği Çan Arenasına tüm sporseverleri davet etti. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:16 Kaynak: İHA
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