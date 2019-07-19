Çan Belediyesi 8. Yağlı Güreş Festivali kortej yürüyüşü ile başladı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesinin 20 Temmuz Cumartesi günü 8'incisini düzenleyeceği geleneksel yağlı pehlivan güreşleri, kortej yürüyüşü ile başladı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 08:16 Kaynak: İHA
'nin Çan ilçesinde, Çan Belediyesinin 20 Temmuz Cumartesi günü 8'incisini düzenleyeceği geleneksel yağlı pehlivan güreşleri, kortej yürüyüşü ile başladı.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz
, Güreş Ağası Yakup Köse
, 1990 yılı Kırkpınar
Ağası Çanlı iş adamı Murat Köse
ve baş pehlivanlar tarafından yapılan kortej yürüyüşünde Belediye Başkanı Bülent Öz; ilçe esnafına güreş klasiği olan kırmızı dipli mum ile yapılacak olan müsabakalara herkesi davet etti.
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Atalarımızın kudretli mirasını Çan'da yaşayacağız. Dünyanın en kadim sporu ile er meydanını boş bırakmayıp, bu geleneği gelecek nesillere aktarmanın onurunu yaşayacağız. Güreşimize sahip çıkacağız. Büyüterek, geliştirerek devam ettirme azmindeyiz. Ata sporumuzun bayrağını Çan'da dalgalandırmaktan heyecan duyuyoruz. Biz ata sporumuza özel bir önem veriyoruz. Yarın tüm güreşseverlerimizi Çan er meydanına bekliyoruz" diyerek, 35 başpehlivan ile birlikte 300 güreşçinin mücadele edeceği Çan Arenasına tüm sporseverleri davet etti. - ÇANAKKALE
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