Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi - Son Dakika

Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi

13.11.2020 18:37
Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında, Vaiz Mustafa Sokak'ta yapılacak yenileme projesini vatandaşların oylarıyla belirledi.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçe Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında, Vaiz Mustafa Sokak'ta yapılacak yenileme projesini vatandaşların oylarıyla belirledi.

Çan ilçesinde, proje görselinin olduğu panonun yanına koyulan tercih sandığında oy kullanan vatandaşlar, yine sandığın orada açılması sonucu kazanan projeyi şeffaflıkla yerinde öğrenmiş oldu. Vaiz Mustafa Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar ve esnafın oylarıyla; otopark alanı, çevre düzenlemesi, oturma grubu ile aydınlatma çalışmalarını içeren 3 alternatifli proje içerisinden uygulanacak olan proje belirlendi. Vatandaşlar ve esnaftan 68 oy alan projenin uygulanmasına karar verildi.Uygulanacak projeyle ilgili sonuç, ayrıca belediyenin sosyal medya hesaplarından da duyuruldu. Belediye Başkanı Bülent Öz yaptığı açıklamada, "Kendi kararlarını kendileri vermeleri adına sokak sakinlerinin sesine kulak vermek için oluşturduğumuz oy sandığında sonuçlar belli oldu. Vatandaşlarımızın gözü önünde açılan sandıkta 2'nci proje daha fazla oy aldı, hayırlı olsun" dedi.


Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi
Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi
Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi
Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi

Çan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, mayolu pozlarını paylaştı Rus basını, Dağlık Karabağ savaşını yazdı: Ermenistan ve Rusya kaybetti, Türkiye kazandı Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı Son Dakika: Rekabet Kurulu, Google'a 197 milyon lira idari para cezası verdi Federasyon, koronavirüs nedeniyle hükmen mağlubiyet kararını Süper Lig'de de uygulayacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomide yeni dönemin ipuçları: Önceliğimiz enflasyonu tek haneli rakamlara çekmek Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu
Liverpool'da Mohammmed Salah koronavirüse yakalandı Liverpool'da Mohammmed Salah koronavirüse yakalandı         
18:46
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar, taburcu oldu Koronavirüs tedavisi gören sunucu İkbal Gürpınar, taburcu oldu         
18:13
Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü Gana-Sudan maçının 4. hakemi tartıştığı teknik direktörü iterek yere düşürdü         
17:53
11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı         
17:09
Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı         
16:59
Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı         
16:35
Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım         
16:06
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı         
15:27
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu         
15:07
13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi 13 kadını çekiç ve tornavidayla öldüren seri katilin sonunu koronavirüs getirdi         
14:48
Trump'ın Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz         
13:47
Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti Yüzüne tükürülen kızın babası filyasyon ekibinden çıktı! Öfkeli baba, skandal olaya isyan etti         
13:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 19:05:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çan'da sokak düzenleme projesine vatandaşlar oylarıyla karar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei