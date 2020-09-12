Çan Gençlik Kalespor - İlbank: 3-1

SALON: Şehit Halil İbrahim EriçHAKEMLER: Erol Akbulut, Eyüpcan KayışoğluÇAN GENÇLİK KALESPOR: Ellen Braga, Emine Arıcı, Paula Ana Borgo, Thais Souza, Dilara Bağcı Sıla Çalışkan (Işıl Öz, Elif Boran, Dilan Yaşar, Simay Gazi)İLBANK: Ceyda Durukan, Birgül Parlak, Eylül Karadaş, Ceren Karagöl, Yaprak Erkek, Yağmur Karaoğlu (Ceren Önal, Ceren Çınar, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel, Ezgi Arslan)SETLER: 25-21, 25-19, 23-25, 25-20SÜRE: 140 dakika (35, 29, 44, 32)Çan Gençlik Kalespor, voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi 2020-2021 sezonunun ilk haftasında İlbank'ı 3-1 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 17:21 - Kaynak: DHA
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