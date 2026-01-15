Can Keleş'ten Trabzonspor Maçı için İddialı Açıklamalar - Son Dakika
Can Keleş'ten Trabzonspor Maçı için İddialı Açıklamalar

15.01.2026 13:46
Kocaelispor'lu Can Keleş, Trabzonspor karşısında 3 puan hedeflediklerini ve performansını artıracağını belirtti.

Kocaelispor'un 24 yaşındaki futbolcusu Can Keleş, Süper Lig'in 18. haftasında konuk edecekleri Trabzonspor karşısında taraftarların da desteğiyle 3 puan almak istediklerini söyledi. Keleş, bireysel performansını ligin ilk devresine oranla artıracağının sözünü de vererek, yeşil siyahlı taraftarların kendisine güvenmesini istedi.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar mücadelenin hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı. Taraftara ve basın mensuplarına açık olan idmana Cafumana Show dışında tüm oyuncular eksiksiz olarak katıldı. Antrenman öncesinde Can Keleş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kamp sürecini değerlendiren Keleş, "Antalya kampı yoğun geçti. Belirli bir planımız var, onu uygulayacağız. Ondan yoğun bir şekilde, çift idmanlarla kampı bitirdik" cümlelerine yer verdi.

"Gereken yanıtı herkese vereceğim"

İlk yarı performansının eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Can Keleş, "Benim yaşadığım sıkıntıları kimse bilmiyor. Dışarıdan herkes belirli şeyler yazıyor; negatif ya da pozitif olsun kulüpte ufak tefek sıkıntılar vardı. Benim kişisel sıkıntılarım da vardı. Şimdi onları giderdik. İkinci devre gereken cevapları herkese vereceğim. Sosyal medya üzerinden bana da mesajlar geliyor. Ben Kocaeli taraftarını çok seviyorum. Bana inansınlar. Ben gerekeni yapacağım ve sezon sonunda onları da mutlu edeceğim" diye konuştu.

"Selçuk hoca bana öz güven verdi"

Teknik Direktör Selçuk İnan'ın düşük performansına rağmen kendisine sahip çıkmasıyla ilgili olarak ise 24 yaşındaki oyuncu, "Selçuk hoca aktif futbol oynadığı dönem de takip ediyordum. Benim için çok büyük bir isim. Hocalığı da çok büyük benim gözümde. İletişimimiz çok iyi. Hocanın planları var ve bana belli şeyleri iletti. Bana o öz güveni verdi. Ben de inşallah ikinci yarı taraftarları mutlu edeceğim. Takımıma gol ve asist katkısı sağlayacağım" ifadelerini kullandı.

"Gerekeni yapacağız ve taraftarımızı mutlu edeceğiz"

Pazar günü oynayacakları Trabzonspor maçına dair soruları yanıtlayan Keleş, "Trabzonspor Kocaeli'ye, evimize geliyor. Evimize büyük takımlar geldi, oynadı. Burada bize karşı oynamaları kolay olmuyor. Allah'ın izniyle 3 puanı alacağız, gerekeni yapacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İkinci devreye, ilk yarıyı bitirdiğimiz gibi başlayacağız"

Can Keleş, ligin ikinci yarısına ilk yarıya nazaran daha iyi başlayacaklarının altını çizerek, "İlk devrede başlangıç istediğimiz şekilde olmamıştı. Sonra durumu toparladık. İkinci devre öyle bir başlangıç olmayacak. İlk yarıyı nasıl iyi şekilde bitirdiysek ikinci devreye de o şekilde devam başlayacağız" dedi. - KOCAELİ

