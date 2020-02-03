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Canada Air'e ait bir yolcu uçağı 128 yolcusu ile Madrid'e acil iniş yaptı
6 saat önce
Öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'den Kanada'nın Toronto şehrine 128 yolcusu ile havalanan Boeing 767-300 tipi uçağın havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı kaydedildiView on euronews.
Öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'den Kanada'nın Toronto şehrine 128 yolcusu ile havalanan Boeing 767-300 tipi uçağın havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı kaydedildiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:51
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