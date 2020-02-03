Canada Air'e ait bir yolcu uçağı 128 yolcusu ile Madrid'e acil iniş yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Canada Air'e ait bir yolcu uçağı 128 yolcusu ile Madrid'e acil iniş yaptı - Son Dakika Dünya

Canada Air'e ait bir yolcu uçağı 128 yolcusu ile Madrid'e acil iniş yaptı

6 saat önce

Öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'den Kanada'nın Toronto şehrine 128 yolcusu ile havalanan Boeing 767-300 tipi uçağın havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı kaydedildiView on euronews.

Öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'den Kanada'nın Toronto şehrine 128 yolcusu ile havalanan Boeing 767-300 tipi uçağın havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı kaydedildiView on euronews

Canada Air'e ait bir yolcu uçağı 128 yolcusu ile Madrid'e acil iniş yaptı

Toronto, İspanya, Kanada, Madrid, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:51 
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