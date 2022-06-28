İzmir açıklarında geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.06.2022 19:51
İzmir açıklarında geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Urla, Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 108 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir açıklarında geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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