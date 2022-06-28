Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun belirlenmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir açıklarında geri itilen 108 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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