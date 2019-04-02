Son Dakika Haberleri: Çanakkale Assos Bölgesinde Otel Yangını (1)

Çanakkale Assos Bölgesinde Otel Yangını (1)

57 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Asos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Assos Bölgesinde Otel Yangını (1), System.String[]
ÇANAKKALE'nin  Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Asos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hotelin her yerini sardı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:31 Kaynak: DHA

Ankara Sanayi Odası, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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