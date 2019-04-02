Çanakkale Assos Bölgesinde Otel Yangını (1)
57 dakika önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Asos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Asos yakınlarındaki Sazlı
Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hotelin her yerini sardı. İtfaiye
ekipleri, yangına müdahale ediyor.
- Çanakkale
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:31 Kaynak: DHA
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