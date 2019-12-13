Çanakkale ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 25 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 25 kaçak göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Gülpınar köyü Kumbağ Limanı mevkisindeki ağaçlık alanda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:46 Kaynak: DHA
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