ÇANAKKALE Biga'da mahalle ve sokak, karantinaya alındı - Son Dakika

ÇANAKKALE Biga'da mahalle ve sokak, karantinaya alındı

Biga'da mahalle ve sokak, karantinaya alındıÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1 mahalle ve 1 sokak karantinaya alındı.

Biga'da mahalle ve sokak, karantinaya alındı

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1 mahalle ve 1 sokak karantinaya alındı.

Biga Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri kapsamında, Turan Mahallesi ve Hamdibey Mahallesi Dere Sokak'ın karantinaya alınmasına karar verildi. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararları şöyle:

"İlçemiz Turan Mahallesi ve Hamdibey Mahallesi Dere Sokakta saptanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27.ve 72.maddeleri doğrultusunda 01.09.2020 Salı saat 24: 00 dan itibaren 14 gün süreyle Turan Mahallesi ve Hamdibey Mahallesi Dere Sokakta birtakım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Turan Mahallesi ve Hamdibey Mahallesi Dere Sokakta; Giriş ve çıkışların aşağıda belirlenen istisnalar dışında yasaklanmasına, İkametgah adresi bu bölgede bulunan kolluk ve sağlık personelleri, Temel ihtiyaç malzemelerinin (ekmek, su, yaş meyve-sebze vb.) dağıtımında çalışanlar, Teknik/arıza servisi görevlileri, Vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen düğün salonu, lokanta/ kafe, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokalleri, toplu olarak her türlü kültürel ve sosyal etkinlik faaliyetlerinin yapıldığı tesislerin faaliyetlerinin geçici süreliğine 01.09.2020 Salı saat 24: 00 dan itibaren durdurulmasına, düğün, nişan vb. merasimlerin geçici bir süreliğine ertelenmesine, ibadethanelerde COVİD-19 bulaşma riski artışı öngörüldüğü için; toplu olarak ibadet edilmesinin 01.09.2020 Salı saat 24: 00 dan itibaren geçici olarak ertelenmesine, Cenaze namazlarının -vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak-bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınmasına, Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesine, Berber, kuaför vb. işyerlerinin faaliyetlerinin 01.09.2020 Salı saat 24: 00 dan itibaren geçici süreliğine durdurulmasına, Biga Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Biriminin bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilmelerine, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin sağlanması için ihtiyaç duyulacak sayıda kamu görevlisi, ekip ve aracın Biga Belediyesi, kolluk birimleri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından görevlendirilmesine, Bu bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın maske-sosyal mesafe kuralına uymasının, ikametgahlarından ayrılmamalarının sağlanmasına, karantina-izolasyon kapsamındaki vatandaşların bulundukları adreslere ziyaretlere engel olunmasına, bu hususlarda duyuru ve bilgilendirmelerin yapılmasına, İşçi servisleri ile her türlü toplu taşıma araçlarının bu bölgelere giriş-çıkışının 01.09.2020 Salı saat 24: 00 dan itibaren geçici bir süreliğine kısıtlanmasına, Temel ihtiyaç malzemesi taşıyan araçların bölgeye girişinin Kozpınar Cad. Şehitlik Sok. güzergahından yapılmasına, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından söz konusu bölgelerde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına,

Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına; Oybirliği ile karar verilmiştir."

ÇANAKKALE Biga'da mahalle ve sokak, karantinaya alındı

Koronavirüs, Biga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 10:55 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE Biga'da mahalle ve sokak, karantinaya alındı - Son Dakika

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