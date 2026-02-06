Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Başladı - Son Dakika
Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Başladı

06.02.2026 13:45
Yoğun sis nedeniyle durdurulan transit gemi trafiği, etkisinin azalmasıyla yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan transit gemi trafiği çift yönlü olarak yeniden başladı.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.10 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı transit gemi geçişleri, çift yönlü olarak yeniden açıldı.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Hava Durumu, Denizcilik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

