Çanakkale Boğazı'nda yunus şovu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda yunus şovu - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda yunus şovu

6 saat önce

Çanakkale Boğazı'ndan sürü halinde geçen yunusların gösterisi izleyenleri etkiledi.

Çanakkale Boğazı'nda yunus şovu, System.String[]

Çanakkale Boğazı'ndan sürü halinde geçen yunusların gösterisi izleyenleri etkiledi.


Deniz yüzeyine çıkıp dalan yaklaşık 10 kadar yunus, boğazdaki balıkları avlamaya çalıştı. Suda atlayarak ilerleyen yunuslar, gösterinin ardından yine geldikleri gibi bir anda ortadan kayboldu. Takıldıkları balık sürüsünün peşinden gelen yunus balıkları vatandaşların yoğun ilgisini çekti. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:38 Kaynak: İHA
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