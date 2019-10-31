Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 165 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 165 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de 165 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 165 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 165 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 165 kaçak göçmen jandarma tarafından yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Behramkale Köyü Biber Deresi Mevkii ile Kocaköy Köyü sahiline düzenledikleri operasyonlarda zeytinlik alanlarda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 165 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

Çanakkale'de 165 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:42 Kaynak: DHA
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