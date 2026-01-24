Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de sahil güvenlik ekiplerince 39 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Gülpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, müşterek çalışma kapsamında, karada bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Afganistan uyruklu 17'si çocuk 39 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yapan şüpheliyi yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.