Çanakkale'de 39 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 39 mülteci yakalandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmak isteyen 39 mülteci yakalandı. Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca Ayvacık ilçesinin Büyükhüsun köyü altı Tek Ev mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda aralarında çocuklu kadınların da bulunduğu 38 Afganistan, 1 Pakistan olmak üzere toplam 39 mülteci yakalandı. Adli makamların talimatı gereği mülteciler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.



(İpek Güney/İHA)

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