Çanakkale'de 4 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Operasyonda yakalanan 25 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Öte yandan operasyonda 1 araca da el konuldu.
