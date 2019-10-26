Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 96 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 96 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de 96 düzensiz göçmen yakalandı

55 dakika önce

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 96 yabancı uyruklu göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyon sonucu yakalandı.

Çanakkale'de 96 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'den Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen 96 yabancı uyruklu göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri gece boyu Yunanistan'ın Midilli adasına lastik bot ile gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik yaptıkları 2 ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 96 düzensiz göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik 'TCSG 905' Bot komutanlığı ekiplerinin Sivrice burnu 2 mil açığında yaptıkları operasyonda 38 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı. 'TCSG 81' Bot Komutanlığı ise Babakale mevkii açıklarında yaptığı operasyonda ise 58 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakaladı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

(İHA)

Yunanistan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:50 Kaynak: İHA
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