Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet-ARŞİV - Son Dakika

Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet-ARŞİV

Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbetISPARTA'da 2 yıl önce eşi Ümmühan Taşpınar'ı (22) eşarpla boğarak öldüren Ferhat Taşpınar (25), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.

Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet-ARŞİV, System.String[]

Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet

ISPARTA'da 2 yıl önce eşi Ümmühan Taşpınar'ı (22) eşarpla boğarak öldüren Ferhat Taşpınar (25), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi.Kamyon şoförü Ferhat Taşpınar, 16 Ekim 2018 günü akşamı Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, eşi Ümmühan Taşpınar'ın kaybolduğu ihbarında bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çelişkili ifadelerinden şüphelenerek Ferhat Taşpınar'ı gözaltına aldı. Ferhat Taşpınar sorgusunda, 15 Ekim Pazartesi günü eşini eşarpla boğduğunu ve cesedini Keçiborlu- Dinar yoluna attığını söyledi. Ferhat Taşpınar'ın ifadesi doğrultusunda bölgede araştırma yapan ekipler, Keçiborlu ilçesindeki dere yatağında Ümmühan Taşpınar'ın cansız bedenini buldu. Ferhat Taşpınar, tutuklanarak Keçiborlu K2 Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 2 çocuk annesi Ümmühan Taşpınar'ın cenazesi ise Burdur'da toprağa verildi.İNDİRİM UYGULANMADI

Ferhat Taşpınar'ın yargılanmasına, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Son duruşmaya Taşpınar ve avukatı ile Ümmühan Taşpınar'ın babası Yakup Şahin katıldı. Duruşmada son söz olarak "Takdir mahkemenindir" diyen Ferhat Taşpınar, 'kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.


Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet-ARŞİV
Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet-ARŞİV
Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet-ARŞİV
Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet-ARŞİV
Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet-ARŞİV
Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet-ARŞİV

Yasin Yılmaz, Pazarköy, Yenice, Köpek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 13:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini eşarpla boğan kocaya ağırlaştırılmış müebbet-ARŞİV - Son Dakika

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