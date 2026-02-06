Çanakkale'de Baraj Doluluk Oranı Yüzde 89 - Son Dakika
Çanakkale'de Baraj Doluluk Oranı Yüzde 89

06.02.2026 17:39
Atikhisar Barajı doluluk oranı yüzde 89'a yükseldi, taşkın riski için uyarı yapıldı.

ÇANAKKALE'de etkili olan sağanağın ardından Atikhisar Barajı'nın doluluk oranı yüzde 89'a yükseldi. Taşkın riskine karşı Çanakkale Belediyesi'nden uyarı yapıldı.

Çanakkale'de ocak ayında etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından kent genelindeki barajlardaki su seviyesinde ciddi oranlarda artış yaşandı. Kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan, 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteye sahip Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 89'a ulaştı. Çanakkale Belediyesi ileriki dönemlerde beklenen yağışların ardından barajın dolusavağının çalışacağı ve Sarıçay yatağında yaşanacak taşkınlara karşı uyarılarda bulundu. Çanakkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; 5 Şubat 2026 tarihi itibarıyla Atikhisar Barajımızın doluluk oranı yüzde 89 seviyesine ulaşmıştır. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar nedeniyle baraj dolusavağı çalışacak olup Sarıçay yatağı akışa geçecektir. Atatürk Mahallesi'nde çay yatağı içerisinde ikamet eden, çay yatağı boyunca yerleşimi bulunan ve araçlarını bu alanlara park eden hemşehrilerimiz ile Sarıçay'a tekne bağlayan balıkçılarımızın can ve mal güvenliği açısından, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir" denildi.

Öte yandan, Çanakkale'deki diğer barajlarda da su seviyeleri Ayvacık Barajı yüzde 88, Bakacak Barajı yüzde 37, Bayramdere Barajı yüzde 52, Bayramiç Barajı yüzde 100, Zeytinliköy Barajı yüzde 72, Taşoluk Barajı yüzde 27, Tayfur Barajı yüzde 22 ve Umurbey Barajı yüzde 74 olarak ölçüldü.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Baraj Doluluk Oranı, Atikhisar Barajı, Yerel Haberler, Çanakkale, Güncel, Çevre, Son Dakika

