Çanakkale'de 'Basında Troya' Sergisi Açıldı

Çanakkale Büro Şefi Burak Gezen'e, DHA adına, Troya Yılı'na katkıları nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

Çanakkale Büro Şefi Burak Gezen'e, DHA adına, Troya Yılı'na katkıları nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Vali Tavlı, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayarak, karanfil verdi.



Plaket töreninin ardından serginin açılışı, Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, basın mensupları ve bürokratlar tarafından yapıldı. Vali Tavlı, basın mensuplarıyla birlikte sergiyi gezerek, yayınlanan haberleri inceledi.



Çanakkale Evi'ndeki sergi, 17 Ocak 2019 tarihine kadar gezilebilecek.



- Çanakkale

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Saadet Öğretmen: Çocuklardan Taciz İhbarları Alıyorum

Hastalarının Özel Görüntülerini Gizlice Çekip İnternete Servis Eden Sapık Doktorun İfadesi Ortaya Çıktı

Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj

Cumartesi'ye Kadar Sürecek! İGDAŞ'tan Kritik Uyarı: Zehirlenebilirsiniz