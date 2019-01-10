Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 'Basında Troya' Sergisi Açıldı

Çanakkale'de 'Basında Troya' Sergisi Açıldı

1 saat önce

Çanakkale Büro Şefi Burak Gezen'e, DHA adına, Troya Yılı'na katkıları nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

Çanakkale'de 'Basında Troya' Sergisi Açıldı, System.String[]
Çanakkale Büro Şefi Burak Gezen'e, DHA adına, Troya Yılı'na katkıları nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti. Vali Tavlı, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutlayarak, karanfil verdi.

Plaket töreninin ardından serginin açılışı, Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hafize Akıncı, basın mensupları ve bürokratlar tarafından yapıldı. Vali Tavlı, basın mensuplarıyla birlikte sergiyi gezerek, yayınlanan haberleri inceledi.

Çanakkale Evi'ndeki sergi, 17 Ocak 2019 tarihine kadar gezilebilecek. 

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:24 Kaynak: DHA

DHA, Burak Gezen, Çanakkale, Güncel
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