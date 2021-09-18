Çanakkale'de damperi açık kalan kamyon yol tabelasına çarptı - Son Dakika

Kamyonun açık olan damperi, kent merkezinde bulunan kavşağın yön bilgilerinin yer aldığı tabelaya çarptı. Tabelaya damperi takılan kamyonda hafif çapta maddi hasar oluştu, tabela ve direkleri ise kullanılamaz gale geldi.

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