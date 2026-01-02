Çanakkale\'de Dolandırıcılık: 3 Tutuklama

Çanakkale'de bir vatandaşın 4 milyon TL değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin TL'yi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de, 25 Aralık 2025 tarihinde A.N.A. isimli vatandaşın 4 milyon TL değerindeki altınları ve banka hesabındaki 500 bin TL dolandırıldı. Olayla ilgili Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında B.B., H.A. ve C.Ö. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE