Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu

Çanakkale\'de Dolandırıcılık Operasyonu
02.01.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 milyon TL değerindeki altınları ve 500 bin TL'yi dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

ÇANAKKALE'de, A.N.A.'yı dolandırarak 4 milyon TL değerindeki altınlar ile banka hesabındaki 500 bin TL'yi alan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Aralık'ta meydana geldi. Dolandırarak 4 milyon TL değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin TL alınan A.N.A.'nın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin B.B., H.A. ve C.Ö. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan B.B., H.A. ve C.Ö., tutuklandı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Çanakkale, Ekonomi, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı
Soğuğu en iyi anlatan kare Kuğulu Park havuzu dondu Soğuğu en iyi anlatan kare! Kuğulu Park havuzu dondu
Artık kodu bile belli Dev içecek firması borsaya giriyor Artık kodu bile belli! Dev içecek firması borsaya giriyor
Trump elindeki morlukların nedenini ilk kez açıkladı Trump elindeki morlukların nedenini ilk kez açıkladı

23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
23:11
Beşiktaş’ta varsa yoksa Hadjam
Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:23
Samsunspor, Musaba’nın sözleşmesini feshetti
Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesini feshetti
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
22:10
Galatasaray’dan Salah operasyonu
Galatasaray'dan Salah operasyonu
22:10
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
21:00
Üye sayısını artıran AK Parti’ye Erdoğan’dan teşekkür
Üye sayısını artıran AK Parti'ye Erdoğan'dan teşekkür
20:16
İsviçre’de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe
İsviçre'de onlarca kişinin can verdiği bar faciasında korkunç şüphe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 00:11:47. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.