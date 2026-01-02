Çanakkale\'de Dolandırıcılık Operasyonu

ÇANAKKALE'de, A.N.A.'yı dolandırarak 4 milyon TL değerindeki altınlar ile banka hesabındaki 500 bin TL'yi alan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Aralık'ta meydana geldi. Dolandırarak 4 milyon TL değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin TL alınan A.N.A.'nın şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin B.B., H.A. ve C.Ö. olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan B.B., H.A. ve C.Ö., tutuklandı.