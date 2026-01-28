Çanakkale'de Fiyat Denetimleri - Son Dakika
Çanakkale'de Fiyat Denetimleri

28.01.2026 11:45
Ramazan öncesi fahiş fiyat artışlarını önlemek için Çanakkale'de denetim gerçekleştirildi.

Çanakkale'de ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bulunan fırın, kasap, lokanta, restoran ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Ekipler, haksız rekabetin ve fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla fiyatları not aldı. Ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Denetimlere katılan Çanakkale Ticaret İl Müdürü Hakan Tuncerli, gazetecilere, Ticaret Bakanlığı tarafından ramazan ayı öncesi denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu denetimlerin vatandaşın refahını korumak, iç piyasadaki fiyat istikrarını olumsuz yönde etkileyebilecek ve arz talep dengesine zarar verecek her türlü eyleme karşı önlem almak adına yapıldığını anlatan Tuncerli, "Bizler de bu amaçla ekiplerimizle beraber sahadayız. Denetimlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Fiyat etiketi kasa uyumsuzluğu, haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında denetimler yapmaya devam ediyoruz." dedi.

Hakan Tuncerli, Çanakkale yerelinde lokanta ve restoranlarda menü denetimi, marketlerde de haksız fiyat artışı ve stokçuluğa karşı denetimlerini sürdürdüklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca kasa raf uyumsuzlukları çerçevesinde denetimler gerçekleştiriyoruz. Denetim ekiplerimizle beraber yoğun bir şekilde kontroller yapmaya devam ediyoruz. Burada hassasiyetle altını çizerek söylemek gerekir ki piyasa dengesini bozacak herhangi bir fırsatçılığa ya da uyanıklığa asla ve asla Ticaret Bakanlığı olarak geçit vermeyeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çanakkale, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

