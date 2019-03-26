Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu

Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu

59 dakika önce

Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde yabancı uyruklu kadınlara para karşılığı fuhuş yaptırdıkları öne sürülen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, zanlılar H.A. ve L.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin fuhuş yaptırdığı iddia edilen 8 yabancı uyruklu kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan H.A. ve L.G, daha sonra adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:35 Kaynak: AA

Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul- İstanbul'da 26 Kişilik Gasp Çetesine Operasyon Türkiye-Moldova Maçında Tribünler, Çanakkale Türküsü'nü Söyledi! Kuzey Ege'de Facia! Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 4 Ölü MİT Başkanı Fidan'ın Adını Kullanarak Dolandırdı, Sosyal Medya Takibiyle Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 10:34:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]