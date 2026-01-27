Çanakkale'de Gürültü Denetimi: 36 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
Çanakkale'de Gürültü Denetimi: 36 Araç Trafikten Men Edildi

Çanakkale\'de Gürültü Denetimi: 36 Araç Trafikten Men Edildi
27.01.2026 10:18
Çanakkale'de emniyet, yüksek sesli müzik ve abartı egzoz kullanan 36 aracı trafikten men etti.

Çanakkale'de emniyet ekipleri, yüksek sesle müzik yayını yapılan ve abartı egzoz kullanılan 36 aracı trafikten men etti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araç ve motosikletlerinde yüksek sesle müzik yayını yapan ve abartı egzoz kullananlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Kamu huzurunu bozması nedeniyle 5 Ocak ve 25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 102 araca cezai işlem uygulandı, 36 araç ise trafikten men edildi. - ÇANAKKALE

Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Gürültü Denetimi: 36 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Çanakkale'de Gürültü Denetimi: 36 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
