Çanakkale\'de Kaçak Göçmen Operasyonu

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 organizatör ve 25 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince insan kaçakçılığına mücadeleye yönelik 14 Ocak 2026 tarihinde orta ölçekli operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde; 4 organizatör, 25 kaçak göçmen ve araç ele geçirildi. İnsan kaçakçılığında kullanılan araç Yediemin Otoparkına teslim edildi.
Yakalanan 4 organizatör jandarmadaki işlemleri ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan 25 kaçak göçmen idari işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE
