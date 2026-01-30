Çanakkale\'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Çanakkale'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi ile silah ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kepez Beldesi'nde bulunan 1 depo ve 1 araçta arama gerçekleştildi. Yapılan aramada 34 bin 800 adet boş makaron, 200 adet dolu makaron, 147, 75 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, 68 adet 100'er gramlık kapalı tütün ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda ise şüpheli şahıslara yönelik yapılan aramalarda 4 adet tabanca ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE