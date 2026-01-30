Çanakkale'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu - Son Dakika
Çanakkale'de Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

30.01.2026 15:36
Çanakkale'de yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak tütün ve silah ele geçirildi.

Çanakkale'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi ile silah ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde Kepez Beldesi'nde bulunan 1 depo ve 1 araçta arama gerçekleştildi. Yapılan aramada 34 bin 800 adet boş makaron, 200 adet dolu makaron, 147, 75 kilogram kıyılmış tütün, sigara sarma makinesi, 68 adet 100'er gramlık kapalı tütün ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda ise şüpheli şahıslara yönelik yapılan aramalarda 4 adet tabanca ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

15:40
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
Türkiye’den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı
