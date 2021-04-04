Çanakkale'de karaya oturan "Batuhan A" isimli gemi kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesindeki limana yanaşmaya çalıştığı sırada karaya oturan Türk bayraklı gemi kurtarıldı.
Önceki gün, yük boşaltmak için Karabiga Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturan 69 metre boyundaki "Batuhan A" isimli gemi, kaptanının çağrısı üzerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek bulunduğu bölgeden kurtarıldı.
Güvenli bölgeye çekilen geminin sualtı sörvey kontrolleri gerçekleştirilecek.
Batuhan A isimli gemi, 2 Nisan'da Karabiga Limanı'na yaklaştığı sırada karaya oturmuş, gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğaz Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" römorkörü ile tedbir için hızlı tahlisiye botu sevk edilmişti.
Kaynak: AA
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