Çanakkale'de Kordon Boyu'nda müsilaj yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj (deniz salyası), kent merkezinde Kordon Boyu'nda yoğunlaştı.
Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, öğleden sonra Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi.
Sahil bölgesindeki teknelerin çevrelerini saran deniz salyası, kordonun kuytu bölgelerini de tamamen kapladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı temizlik seferberliği kapsamında ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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